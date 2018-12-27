/ Путеводитель на китайском и английском языках выпустили на Южном Урале

Иностранные гости смогут посетить все знаковые места региона.

Теперь на Тургояке или в Сугомакской пещере легко можно будет встретить иностранного туриста. Для знатоков английского и китайского языков Центр развития туризма выпустил путеводители, в которых рассказал о знаковых местах Челябинска и области. Главные музеи, театры, парки, природные объекты — все, что представляет интерес для гостя из-за границы, находится в карте-путеводителе и даже помечено GPS-координатами.

Первые экземпляры вручат гостям Южного Урала, приехавшим на саммиты ШОС и БРИКС.

До саммита ШОС/БРИКС в Челябинске остаётся совсем немного времени, поэтому наша задача сейчас — выпустить как можно больше полиграфической продукции на английском и китайском языках, чтобы гости Южного Урала смогли самостоятельно гулять по городу, посещать объекты культуры и искусства, делать фотографии на фоне достопримечательностей. — отметил директор центра развития туризма Челябинской области Дмитрий Столбов.

Тираж карты-путеводителя — 15 тысяч экземпляров. Ранее ее уже выпускали, но только на русском языке.