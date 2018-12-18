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/ Челябинский робот Ваня поможет китайским студентам выучить русский язык

Челябинский робот Ваня поможет китайским студентам выучить русский язык

Машина способна распознавать речь и генерировать ответы.
сегодня в 13:08
  |  Общество
Южно-Уральский Государственный Университет открыл в Китае сеть центров по продвижению русского языка и бесплатной подготовке студентов перед обучением в России. Помогать абитуриентам будет программно-аппаратный комплекс робот Ваня. Машина способна распознавать речь и генерировать ответы на русском языке.

Китайские студенты, приезжающие на учебу в Челябинск в рамках программ двойных дипломов или академической мобильности, отличаются упорством и трудолюбием, но изучение русского языка дается им нелегко. — отметила завкафедрой «Международные отношения и зарубежное регионоведение» Института лингвистики и международных коммуникаций ЮУрГУ Людмила Шестакова.

Координатором создания сети центров выступил Государственный институт русского языка им. А. С. Пушкина (г. Москва). ЮУрГУ стал частью партнерской сети, открыв собственный научно-образовательный и координационный центр под брендом «Институт Пушкина».

Отметим, что в 2019 году «Институт Пушкина» ЮУрГУ проведет в Китае ряд мероприятий, среди которых Тотальный диктант, день славянской письменности и день русского языка.

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