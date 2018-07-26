/ Малкин обогнал Кузнецова и Шейк в рейтинге знаменитостей Forbes

Хоккеист сохранил место в первой десятке.

Журнал Forbes представил традиционный рейтинг звезд. В 2018 году среди 50 имен оказалось сразу три южноуральца. Богатыми и знаменитыми признаны хоккеисты Евгений Малкин (8 строчка) и впервые Евгений Кузнецов (13 строчка), а также модель Ирина Шейк (45 строчка).

Доходы Евгения Малкина оценивается в 9,5 миллионов долларов. Хоккеист упоминался в СМИ и на телевидении 3151 раз, 413 667 имя Малкина запрашивалось в «Яндексе». — делятся подробностями составители рейтинга.

Топ шоу-бизнеса сформировался на основе нескольких факторов. Попасть в рейтинг возможно при сочетании высоких доходов, частоте упоминаний в средствах массовой информации и запросах в поисковиках.

Ознакомиться с полным рейтингом можно здесь.

Отметим, что первое место заслуженно присуждено другому хоккеисту — капитану «Вашингтона» Александру Овечкину. Также в список Forbes попали музыканты Сергей Шнуров, Филипп Киркоров, Григорий Лепс, телеведущий Иван Ургант, блогер Ольга Бузова, музыканты Дима Билан и Стас Михайлов. Замыкает «десятку» телеведущая Ксения Собчак.