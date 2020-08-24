В России вступил в силу закон об индивидуализации ОСАГО

При оформлении тарифа страхования могут применять персональный подход.

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Начиная с понедельника, 24 августа, в России вступает в силу закон об индивидуализации тарифов ОСАГО. Теперь к водителям могут применять персональный подход при установлении тарифа по договору об обязательном страховании. Об этом сегодня, 24 августа, сообщили в пресс-службе Госдумы.



«Страховые компании будут предлагать автовладельцам индивидуальный страховой тариф в пределах тарифного коридора, установленного Банком России. ЦБ сообщает, что тарифный коридор по легковым автомобилям физлиц будет расширен на 10% вверх и на 10% вниз. Он будет определяться в зависимости от факторов, характеризующих конкретного водителя. Эти факторы страховщик должен указать на своем сайте»,— рассказали в Госдуме.

Подобных факторов в законе приводятся несколько примеров. Это лишение прав за пьяное вождение или нарушение ПДД, повлекшее вред здоровью или смерть, отказ от медосвидетельствования или оставление места ДТП, неоднократное в течение года привлечение к ответственности за проезд на красный свет, превышение скорости на более чем 60 км/час и выезд на встречную полосу.

«Так как тариф на ОСАГО будет зависеть в том числе от того, как конкретный водитель соблюдает правила дорожного движения, изменения позволят назначать более низкий тариф аккуратным водителям и более высокий — тем, кто водит неаккуратно»,— добавили представители Государственной Думы России.

Кроме грубых нарушений страховщики смогут учитывать и другие обстоятельства. В них могут быть включены возраст автомобиля и его пробег, семейное положение и наличие детей у водителя, установка на автомобиле телематических устройств.