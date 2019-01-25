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/ Знаком отличия наградили «отца» непрерывной системы переквалификации педагогов

Знаком отличия наградили «отца» непрерывной системы переквалификации педагогов

Федор Клюев о том, для чего педагогу повышение квалификации.
сегодня в 10:55
  |  Общество

Знак отличия «За заслуги перед Челябинской областью» получил бывший директор Челябинского института развития профессионального образования Федор Клюев. Награду, приуроченную к 85-летию области, заслуженному педагогу вручил глава региона Борис Дубровский. Именно благодаря Федору Николаевичу появилась система непрерывного повышения квалификации педагогов профобразования.

Придя на курсы повышения квалификации к нам, он тоже понимает, что это ему необходимо. Во-первых, он немного отвлекается от вот этой рутинной текучки у себя в учительской сфере. Он получил новые знания и он уже идет, обратно возвращается, имея запас этих знаний и горя желанием внедрить их в учебный процесс. — рассказывает Федор Клюев о важности прохождения подобного рода курсов для учителей.

Ресурсные центры, которые были открыты по инициативе Федора Николаевича, по сей день готовят востребованных специалистов для предприятий Южного Урала.

Сейчас Федор Клюев является председателем Челябинской областной общественной организации ветеранов учреждений начального и среднего профессионального образования. Опыт и мастерство они передают педагогам, пишут методички, а также разрабатывают программу обучения для участников WORLDSKILLS.

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