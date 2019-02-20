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/ Педагоги, уехавшие в села, получат выплату в миллион рублей

Педагоги, уехавшие в села, получат выплату в миллион рублей

Через год в России появится программа «Земский учитель».
сегодня в 15:15
  |  Общество

Большое внимание школьным проблемам уделил Владимир Путин во время Послания Федеральному собранию. Он отметил, что около 200 тысяч детей обучаются в школах без отопления и водопровода. Эту ситуацию нужно изменить за два года. Регионам, которые не могут своими силами отремонтировать старые школы, помогут. В основном это касается сельских образовательных учреждений. Их поддержат и другим способом — сделают работу там выгоднее для молодых учителей.

Предлагаю с 2020 года запустить программу «Земский учитель». По которой выплату в миллион получат педагоги, которые захотят и переедут работать в села и малые города. Нам нужно укреплять образовательное пространство. — сказал Владимир Путин.

Кроме того, в школах намерены провести высокоскоростной интернет. Сделать это нужно уже к концу 2021 года, тем самым открыв доступ ко всем материалам прямо из класса.

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