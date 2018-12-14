/ На совещании с губернатором наградят лучшего муниципального служащего

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На совещании с главами муниципалитетов и органами местного самоуправления, которое проведет сегодня, 14 декабря, губернатор Челябинской области Борис Дубровский, будет объявлен победитель конкурса на звание лучшего муниципального служащего. Подобное состязание проводилось впервые, его результаты представит заместитель руководителя аппарата губернатора и правительства Челябинской области — начальник управления государственной службы и противодействия коррупции Татьяна Язовских.

Также будет рассмотрена государственная программа «Жилье для российской семьи» и ее реализация на территории Челябинской области. Прозвучит доклад Виктора Тупикина, министра строительства и инфраструктуры, о возможностях программы, которая поможет жителям Южного Урала.

Кроме того, обсудят и ситуацию на рынке труда Верхнего Уфалея. После того, как было закрыто предприятие «Уфалейникель», по поручению главы региона с сотрудниками предприятия проводили работу, чтобы обеспечить их социальные гарантии. С докладом об этом выступит начальник главного управления по труду и занятости Владислав Смирнов.

Подробности совещания смотрите сегодня в 10:00 на 1obl.tv и в социальных сетях «Первого областного».