Значительное ухудшение погоды в выходные прогнозируют синоптики в Челябинской области

Сотрудники МЧС предупреждают о негативных последствиях и дают полезные рекомендации.

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В Челябинской области вновь ожидается ухудшение погодных условий. В выходные дни синоптики прогнозируют сильные дожди и ливни. В ГУ МЧС России по Челябинской области предупреждают о возможном подъёме воды и затоплении низких участков и напоминают, как действовать при ливне.

«По данным Челябинского гидрометеоцентра, в отдельных районах Челябинской области в ближайшие трое суток — с 15 по 17 августа — в результате выпадения осадков в виде дождя возможны подъемы уровней воды на отдельных участках рек, интенсивный приток воды в пруды и водохранилища, подтопление пойменных участков, низкой местности в населенных пунктах горных районов склоновым стоком»,— говорят в ведомстве.

Если ливень застал вас на работе или дома, лучше всего остаться и переждать его. Стоит отказаться от поездок на личном транспорте. Если же погода испортилась в тот момент, когда вы на улице, то не следует прятаться от дождя в подземном переходе и других заглублённых помещениях: лучше всего укрыться в здании, расположенном выше возможного уровня подтопления.

Если здание подтапливает, и выбраться из него не представляется возможным, то необходимо забраться на этажи выше, выключить газ и электричество, а также плотно закрыть двери и окна. Если ливень застал вас во время поездки на личном авто, но необходимо припарковаться около обочины, включить аварийные огни и переждать дождь.