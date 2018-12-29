/ Самые значимые научные открытия 2018 года в России

Российские ученые совершили ряд открытий, которые могут перевернуть жизнь всего человечества.

Открытия, которые совершили ученые в 2018 году, могут по-настоящему перевернуть жизнь. Члены экспертного совета Российского научного фонда рассказали о главных научных открытиях, сообщает газета «Известия».

Одним из главных открытий стал протез митрального сердечного клапана для имплантации без вскрытия грудной клетки и остановки сердца. Благодаря этому клапану, у людей с противопоказаниями из-за риска осложнений, появилась возможность делать операции.

Кроме того, в 2018 году был открыт новый вид древнего человека — гибрид неандертальца и денисовца. Это открытие поможет заполнить ряд пробелов в изучении эволюционного процесса.

Еще был разработан аналог кожи хамелеона, которая может найти применение в медицине. Искусственная кожа сможет воспроизвести механические свойства тканей каждого пациента. Это может стать толчком в развитии персонализированной медицины.

Ученые из Омского государственного аграрного университета им. П. А. Столыпина получили новые сорта пшеницы, которые содержат больше полезных элементов.

Благодаря изучению генома крупного рогатого скота был выведен новый вид баранов, которые могут перенести сильные морозы.