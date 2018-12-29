Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
69.47 -0.05 79.46 -0.2
Челябинск
сейчас
 
-14 °C
завтра
 
-18 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей Все чудеса Урала Губернатор74.РФ Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Марафон талантов Медгородок Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Специальный репортаж Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Карта рыболова Огонь Победы CheLife Проект "Лица"
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ ОТВ-Миасс
Поиск по сайту Облако тегов
/ Самые значимые научные открытия 2018 года в России

Самые значимые научные открытия 2018 года в России

Российские ученые совершили ряд открытий, которые могут перевернуть жизнь всего человечества.
сегодня в 21:30
  |  Общество

Открытия, которые совершили ученые в 2018 году, могут по-настоящему перевернуть жизнь. Члены экспертного совета Российского научного фонда рассказали о главных научных открытиях, сообщает газета «Известия».

Одним из главных открытий стал протез митрального сердечного клапана для имплантации без вскрытия грудной клетки и остановки сердца. Благодаря этому клапану, у людей с противопоказаниями из-за риска осложнений, появилась возможность делать операции.

Кроме того, в 2018 году был открыт новый вид древнего человека — гибрид неандертальца и денисовца. Это открытие поможет заполнить ряд пробелов в изучении эволюционного процесса.

Еще был разработан аналог кожи хамелеона, которая может найти применение в медицине. Искусственная кожа сможет воспроизвести механические свойства тканей каждого пациента. Это может стать толчком в развитии персонализированной медицины.

Ученые из Омского государственного аграрного университета им. П. А. Столыпина получили новые сорта пшеницы, которые содержат больше полезных элементов.

Благодаря изучению генома крупного рогатого скота был выведен новый вид баранов, которые могут перенести сильные морозы.

Наука
Ученые из России нашли способ лечения всех видов рака
24.12.2018
Ученые из России нашли способ лечения всех видов рака
Наука
Робота-таракана создали ученые из Гарварда
21.12.2018
Робота-таракана создали ученые из Гарварда
Общество
Бороться с микробами при помощи свиней предлагают ученые
13.12.2018
Бороться с микробами при помощи свиней предлагают ученые
Общество
Эксперты ответят на вопросы учеников о ЕГЭ, поступлении и многом другом
30.11.2018
Эксперты ответят на вопросы учеников о ЕГЭ, поступлении и многом другом
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.
Это интересно
Важное в СМИ

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Последние новости
Общество
Символ наступающего года живет в зоопарке Абзаково
сегодня в 17:30
Символ наступающего года живет в зоопарке Абзаково
Общество
Праздничный марафон на телеканале ОТВ ждет зрителей 31 декабря
сегодня в 16:27
Праздничный марафон на телеканале ОТВ ждет зрителей 31 декабря
Общество
Более 50 мероприятий вошли в новогоднюю афишу Челябинска
сегодня в 16:11
Более 50 мероприятий вошли в новогоднюю афишу Челябинска
Общество
Авиабилеты могут подорожать в 2019 году
сегодня в 15:18
Авиабилеты могут подорожать в 2019 году
ШОС и БРИКС
Сразу четыре крупных спортивных объекта построят Челябинске за два года
сегодня в 14:50
Сразу четыре крупных спортивных объекта построят Челябинске за два года
Общество
Предновогоднее чудо: мечту 10-летнего южноуральца исполнил глава региона
сегодня в 14:37
Предновогоднее чудо: мечту 10-летнего южноуральца исполнил глава региона
Общество
О погоде в новогоднюю ночь рассказали синоптики
сегодня в 14:20
О погоде в новогоднюю ночь рассказали синоптики
Общество
Названы самые яркие события 2018 года, запомнившиеся россиянам
сегодня в 13:52
Названы самые яркие события 2018 года, запомнившиеся россиянам
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
ШОС и БРИКС
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Губернатор74.РФ
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Марафон талантов
Медгородок
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Специальный репортаж
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Проект "Лица"
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
ОТВ-Миасс
АО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2018 АО «Обл-ТВ». СМИ Электронное периодическое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-73270 от 13 июля 2018 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: АО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Сироткин Н.И. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6