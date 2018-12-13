/ Бороться с микробами при помощи свиней предлагают ученые

По их мнению, слизистая животных является натуральным антибактериальным веществом.

Сотрудники Федерального научного центра пищевых систем им. В. М. Горбатова РАН нашли альтернативу химическим консервантам. Биологически активные антимикробные вещества содержаться в слизистых оболочках свиней, сообщает газета «Известия».

За счет антибактериального эффекта они могут составить конкуренцию традиционным химическим консервантам, которые применяются в пищевой промышленности. Как рассказала «Известиям» научный сотрудник ФНЦ пищевых систем им. В. М. Горбатова Елена Котенкова, на данный момент существует несколько способ продлить свежесть продуктов, однако для некоторых категорий применение существующих методов невозможно из-за риска появление аллергии или пищевой непереносимости.

В настоящее время открыто около 3 тыс. антимикробных соединений, нативно присутствующих в живом организме. В литературе широко освещены работы по выделению и изучению веществ антимикробной направленности, содержащихся в микроорганизмах, культурных и дикопроизрастающих растениях, секретах членистоногих и моллюсков, кожных покровах земноводных, пресмыкающихся и рыб, форменных элементах крови млекопитающих и птиц. Мы решили обратить внимание на ткани слизистых оболочек свиней. — цитируют Елену Котенкову «Известия».

Все дело в том, что слизистые оболочки постоянно контактируют с большим спектром различных микроорганизмов и вирусов. По предположению исследователей, эти ткани могут содержать вещества с антимикробным действием. На данный момент учеными проведено исследование экспрессии генов на уровне белка свиных слизистых оболочек гортани, языка, губной и носовой полостей и оценили антимикробную активность экстрактов этих тканей.

Мы предполагаем, что найденные нами вещества могут быть использованы по-разному. То есть в дальнейшем их можно будет включить в смеси консервантов натурального происхождения, биодобавки, вносимые в пищу, упаковку и т. д. — отметила Елена Котенкова.

Как считает директор Высшей медико-биологической школы ЮУрГУ Вадим Цейликман, данная добавка может быть востребована именно в силу своей натуральности.

Найденные вещества — белковой природы, а значит, они смогут расщепиться в желудочно-кишечном тракте и будут безвредны для организма. Поэтому эти белки можно смело вносить в продукты питания. — сообщил ученый.

Но открытие требует более длительных исследований, считает заведующая кафедрой эндокринологии и диабетологии СибГМУ Юлия Самойлова.

Это связано с биологическим происхождением вещества, что может делать его не менее серьезным аллергеном, чем искусственные консерванты. Для подтверждения безопасности нужны многоэтапные исследования в рамках доказательной медицины. — сказала Юлия Самойлова.

Отметим, что работа по поиску новых консервантов в слизистых свиней выполнена по гранту Российского научного фонда. На данный момент закончен первый этап исследований. В планах ученых — скооперироваться с пищевыми технологами для того, чтобы определить, в каких именно формах выпускать натуральный «свиной консервант».