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Робота-таракана создали ученые из Гарварда

Разработка способна передвигаться по вертикальным поверхностям.
вчера в 20:16
  |  Наука

Инженеры Гарвардского университета США создали робота-таракана под названием HAMR, который способен передвигаться по вертикальным поверхностям электрическому напряжению. О разработке американских ученых сообщают «Известия», со ссылкой на зарубежный ресурс «Science Robotics».

Размеры робота-таракана: 4.5 сантиметра в длину, масса — всего 1.48 граммов. В основе машины лежит углеволоконный корпус. На нем закреплены 4 ноги и плата управления. Одна из ключевых особенностей HAMR заключается в механизме движения ног. В его основе — два регулятора, которые изгибаются под действием тока. На ногах «таракана» стоят контактные площадки из четырех тонких круглых слоев: медного, полимерного и двух изолирующих по краям.

При подаче электрического напряжения они прилипают к находящейся рядом проводящей поверхности, чему способствует возникающее электростатическое притяжение. Исследователи отмечают, что микророботы нужны для проникновения в небольшие проемы и конструкции.

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