/ Ученые из России нашли способ лечения всех видов рака

Их метод основан на применении фотодинамической терапии.

Специалисты научно-исследовательского технологического университета «МИСиС» нашли способ лечения любого вида онкологических заболеваний с помощью применения фотодинамичекой терапии, сообщает газета «Известия». Суть метода заключается в введение в организм пациента специального вещества — фотосенсибилизатора, который способен накапливаться в больших количествах раковых клеток и разрушает их под воздействием света.

Кроме того, как заявил «Известиям» один из авторов исследования, заведующий кафедрой химии и технологии биологически активных соединений Российского технологического университета МИРЭА Михаил Грин, фотосенсибилизаторы разрушают раковую опухоль еще двумя способами.

Они способны, во-первых, повредить кровеносные сосуды опухоли, нарушая приток питательных веществ к ней. Во-вторых, эти частицы активируют иммунную систему человека, стимулируя ее самостоятельные атаки на раковые клетки. — рассказал «Известиям» Михаил Грин.

Но убивающие молекулы опухоль попадали и в здоровые клетки. Поэтому применять лазерный луч необходимо было лишь целенаправленно. Это означает, что подобным методом можно было вылечить доступную для обзора меланому.

На данный момент ученые нашли возможность отслеживать местоположение молекул введенного вещества с помощью МРТ и воздействовать на пораженный орган точечно, не опасаясь повреждения здоровых клеток. Как считает профессор кафедры онкологии Первого МГМУ имени Сеченова Марина Секачева, разработка поможет не только лечить, но и диагностировать онкологию.