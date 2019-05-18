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/ «Змеиная свадьба» испугала жителей Челябинской области

«Змеиная свадьба» испугала жителей Челябинской области

Скопление пресмыкающихся сняли на видео.
сегодня в 13:10
  |  Общество

В Челябинской области бьют тревогу: в Ашинском районе обнаружили небывалое количество змей. Пресмыкающихся сняли на видео недалеко от города Сим. На кадрах видно, что в сухой траве извивается настоящий змеиный клубок, при этом находящийся неподалеку человек не привлекает внимание животных и не пугает их.

Важно отличать ядовитых змей от безобидных. Из ядовитых в наших краях встречается гадюка. С ней часто путают медянку. У нее тонкий и длинный хвост, на спине узор в виде мелких пятен и точек. У гадюки тело толще и короче, с тупым хвостом, чаще черное и с черным зигзагом. — сообщает опубликовавшая видео газета «Стальная искра».

Отметим, что змеиный клубок зачастую можно увидеть в разгар брачного периода пресмыкающихся. Поэтому можно говорить, что жители Ашинского района сняли на видео «змеиную свадьбу».

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Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.

Комментарии

Аня Новоселова
15:26, 18.05.2019
Это девичник )))

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