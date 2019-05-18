/ «Змеиная свадьба» испугала жителей Челябинской области

Скопление пресмыкающихся сняли на видео.

В Челябинской области бьют тревогу: в Ашинском районе обнаружили небывалое количество змей. Пресмыкающихся сняли на видео недалеко от города Сим. На кадрах видно, что в сухой траве извивается настоящий змеиный клубок, при этом находящийся неподалеку человек не привлекает внимание животных и не пугает их.

Важно отличать ядовитых змей от безобидных. Из ядовитых в наших краях встречается гадюка. С ней часто путают медянку. У нее тонкий и длинный хвост, на спине узор в виде мелких пятен и точек. У гадюки тело толще и короче, с тупым хвостом, чаще черное и с черным зигзагом. — сообщает опубликовавшая видео газета «Стальная искра».

Отметим, что змеиный клубок зачастую можно увидеть в разгар брачного периода пресмыкающихся. Поэтому можно говорить, что жители Ашинского района сняли на видео «змеиную свадьбу».