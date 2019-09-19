Свадебный троллейбус вышел на улицы Челябинска

Яркий транспорт запечатлели горожане.

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Челябинцы заметили на улицах города нарядный троллейбус. Оказалось, что так сыграть свадьбу решили сотрудники троллейбусного депо № 2. Молодожёнов Эльдара и Надежду в ЗАГС Металлургического района отвозил празднично украшенный рогатый транспорт. Фотографии троллейбуса, катающегося по городу, а также снимки с самого мероприятия опубликовал один из гостей торжества.

В последнее время молодожёны всё чаще отказываются от традиционных свадебных лимузинов и кортежей и предпочитают встречать гостей на необычном транспорте. Ранее южноуральские молодожёны проезжали и на байках, и на фурах, и также на троллейбусах. Кстати, на официальном сайте «ЧелябГЭТ» действительно есть такая услуга, и её стоимость меньше, чем стоимость заказа лимузина.

В сети под фотографиями появились комментарии с поздравлениями для молодых. Редакция сайта «Первый областной» к ним присоединяется и желает паре семейного счастья и благополучия!