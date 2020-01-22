Злоупотребляющие соседи: как обезопасить себя и своё имущество от несчастных случаев

Полезные советы дали специалисты из МЧС.

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Соседи, злоупотребляющие алкоголем или наркотическими веществами, могут стать настоящими врагами не только самим себе, но и окружающим. Ведь часто из-за непотушенных сигарет возникают пожары, пламя от которых переходит на соседние квартиры. И бывают такие случаи, когда гибнет не только виновник возгорания, но и ни в чём не повинные соседи. В пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области рассказали, как можно обезопасить свою квартиру.

Злоупотребляющие спиртным или наркотиками граждане могут стать как виновниками пожаров, так и потопов, хлопков газа, криминальных разборок и много другого. И будет лучше, если к таким внезапным случаям сами горожане и их квартиры будут в безопасности.

«Чтобы не пострадать от злоупотребляющих соседей, следует застраховать своё имущество от основных рисков, это самый эффективный способ. Если случится неприятность, вы сможете получить компенсацию. Установите дома датчики дыма или пожарную сигнализацию. Дома на каждого члена семьи необходимо иметь самоспасатели — специальные капюшоны, защищающие от дыма, а также всегда держать наготове тревожный чемоданчик, где лежит всё необходимое»,— посоветовали в ведомстве.

Если позволяют средства, можно подарить соседу недорогую пепельницу, а лучше установить ему пожарный извещатель — так риски снизятся ещё больше. А если ничего не помогает, то идите с заявлением в полицию.