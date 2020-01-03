В МЧС предупредили о сильном ветре в Челябинской области

Южноуральцев призывают быть осторожными.

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В Челябинской области прогнозируется ухудшение погодных условий. Завтра, 4 января, синоптики регионального Гидрометцентра прогнозируют сильный ветер до 18 м/с.

«Повышается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, обусловленных авариями на объектах и линиях энергосистем, аварийным отключением систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения. Возможны повреждения слабо укрепленных конструкций, кровли, обрыв линий электропередач, вал деревьев», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.

Чтобы обезопасить себя, уберите хозяйственные вещи со двора и балконов, закройте окна. На улице старайтесь держаться подальше от рекламных щитов. Избегайте деревьев, мостов, линий электропередач.