Челябинка, танцующая на пилоне в спецодежде, выпустит новый клип

Второе видео появится благодаря множеству положительных отзывов о первой работе.

Послушать 00:00

Челябинка, снявшаяся в ролике, пропагандирующем технику безопасности, решила выпустить еще один клип. После того, как в сети появилась видеозапись, на которой директор учебного центра курсов охраны труда Александра танцует на пилоне в каске и жилете, на девушку обрушилась волна комментариев от пользователей социальных сетей.

Кроме клипа, девушка является автором книги на ту же тему, ее название — «Охрана труда со дна».

«Многие, кто отправлял негативные комментарии, отзывают их. Пишут, что берут свои слова обратно. Увеличились продажи книги, ее покупают, читают», — рассказала корреспонденту сайта «Первый областной» Александра.

В планах у девушки создание нового клипа. Он тоже будет призывать людей к безопасности, в этот раз, речь пойдет об опасности возгорания.

«Пока я рассматриваю предложения от спонсоров: поставщики огнетушителей, самоспасателей. Ролик тоже планируется "вирусный"», — отмечает Александра.

Увидеть новый клип можно будет уже через пару недель. Посмотреть первый ролик можно здесь.