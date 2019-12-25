Безопасный фейерверк: профилактический рейд провели сотрудники МЧС по магазинам пиротехники

Далеко не каждый продавец ознакомлен с правилами реализации товара.

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За шесть дней до Нового года продавцы пиротехники обычно ждут больших выручек, а не людей в погонах. Профилактический рейд был организован с целью устранения нарушений реализации опасного товара. Тем более, что раскупают фейерверки быстро, в одни руки берут по 5-8 комплектов.

«Я первый раз с этим товаром столкнулась, меня еще не инструктировали в этом плане», — оправдывается продавец Светлана Кочеткова.

А зря не инструктировали, ведь продавцы, как и владельцы точек, несут ответственность за продажу, а следовательно на них могут наложить штраф за нарушения.

«Предусмотрена административная ответственность в отношении юридического лица 150-200 тысяч рублей, для должностного от 1000 до 1500 рублей», — комментирует врио начальника отдела надзорной деятельности профилактической работы по городу Челябинску, подполковник внутренней службы Андрей Окороков.

Пиротехническая продукция должна находиться вдали от электронагревательных приборов и светильников — не ближе, чем на 0,5 метра. Нельзя допускать попадания на товар прямых солнечных лучей и воды, все это нарушает требования пожарной безопасности. В пункте продажи положена исправная сигнализация, а сертификаты соответствия с товарными накладными предъявлять обязаны по первому требованию покупателя.

А продавец вправе требовать у покупателя паспорт, отпускать пиротехнику лицам до 16 лет запрещено.

На сегодня 60% мест реализации из 46 объектов обследованы, владельцам вынесены предупреждения, выданы памятки, кому-то придется заплатить штраф, а те, у кого нет сертификатов — и вовсе лишатся товара.

Напомним, что на территории города определено только 8 площадок, где можно запускать салюты, чтобы не испортить себе и другим людям праздник, помните, что обычные дворы, улицы и балконы для таких целей не предназначены.