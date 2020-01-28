Златоустовский Кулибин чистит снег на машине с шестью «лошадями»

Житель частного сектора собрал мото-буксировщик без схем и чертежей.

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Денис Ростовцев, как он сам признается, любит «разные виды самоделки». Вот и три года назад приложил руки и собрал, так называемую, «мото-собаку», первая схема которой появилась в журнале «моделист-конструктор» 1969 года. На самом деле это мото-буксировщик, на котором рыбаки добираются до места зимней рыбалки по льду.

«Собрал своими руками, без чертежей, все по наитию. Смотрю на какой-то рисунок или видео, вижу просто глазами, куда и что поставить нужно, и делаю», — рассказывает Денис.

Самодельная машина возит разработчика и его детей по частному сектору вот уже третий год. Чтобы изобретение приносило еще и пользу, Денис усовершенствовал его: приварил к передней части скребок и теперь убирает перед домами снег.

«Вот скребок для уборки снега, тут всё пока на сварку сделано. На первое время. Но предусмотрен поворотный механизм: 3 положения у него будет. Прямое, влево и вправо. То есть проехали в одну сторону, развернули лопату и всё снесли на одну обочину», — рассказывает про свой аппарат изобретатель.

6,5 лошадиных, которыми обладает «мотто-собака» Дениса, может утащить за собой 300 килограммов веса. Для того, чтобы можно было легко пробраться в нужное место по бездорожью, машина оснащена гусеницами. Сзади прикреплены небольшие сани, в которых и едет человек, управляющий самодельной машиной. Как признается сам изобретатель, справится с управлением даже ребенок.

Апгрейд планирует на полную протестировать уже в ближайшие дни: в горно-заводской зоне обещают обильные снегопады. На выпавших сугробах Денис Ростовцев и проверит возможности своего изобретения.