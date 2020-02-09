4 тысячи тонн снега вывезли с дорог Челябинска

На уборку города направили 133 единицы техники.

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В Челябинске сегодня, 9 февраля, всю ночь велась работа по чистке снега. После вчерашнего снегопада, на уборку дорог подрядчиками было направлено 133 единицы техники, сообщает пресс-служба администрации города.

«На дорогах города работают 31 КДМ, 46 МТЗ, 20 погрузчиков, 35 самосвалов и автогрейдер. Из числа 72 рабочих сформированы бригады ручной уборки. Кстати, за минувшую ночь на полигоны вывезли 4 тысячи тонн снега», — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе мэрии Челябинска.

Отметим, что за 2020 год из черты города на специализированные полигоны было вывезено более 250 тысяч тонн снега.