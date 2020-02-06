Город накроет мокрым снегом: Министерство дорожного хозяйства просит водителей быть внимательными на дорогах

Днем 7 февраля ожидается ухудшение погоды.

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Регион завтра накроет непогодой, днем синоптики прогнозируют мокрый снег, на юге — сильный, на крайнем юге — снег пройдет с дождем.

В отдельных районах на дорогах возникнет сильная гололедица.

«Уважаемые водители, будьте аккуратны, осторожны и взаимовежливы. Подрядные организации, отвечающие за содержание дорожной сети, предупреждены об ухудшении метеоусловий», — сообщают в Министерстве дорожного хозяйства Челябинской области.

В ночь на пятницу температура воздуха опустится до −22, при прояснении даже до −27, днем потеплеет до −5,-10, на юге столбики термометра покажут −5-0.