Компактный снегоуборщик-погрузчик появился в Челябинске

Благодаря нему получается убирать даже небольшие борозды снега.

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В Челябинске полным ходом идет расчистка дорог после снегопада. Подрядчиками на уборку брошены все силы, в том числе и новинки. В Ленинском районе работает новый снегоуборщик-погрузчик, сообщает администрация города. Благодаря небольшой машинке, снег из небольшой борозды перебрасывается в кузов грузового автомобиля.

Работа ведется не только на проезжей части.

«На Свердловском проспекте тщательно убирается не только прилотковая часть, но и тротуары. Аналогичная работа ведется на проспекте Ленина. Улица Танкистов, сплошное подметание, никакой соли. Эта бригада движется по Героев Танкограда через проспект Комарова и до улицы Бажова, расчищая остановки общественного транспорта, парковки, пешеходные переходы и заезды на второстепенные улицы. Затем будет двигаться в обратном направлении, выполняя эти же работы», — рассказывают в пресс-службе администрации Челябинска.

Напомним, что на уборку снега в Челябинске было направлено 133 единицы техники. За ночь дорожные рабочие вывезли на полигоны 4 тысячи тонн снега.