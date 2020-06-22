На минуту встали станки на одном из заводов Златоуста

Руководство и рабочие почтили память погибших в Великой Отечественной войне.

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В Златоусте на вентиляционном заводе минутой молчания почтили память погибших в Великой Отечественной войне. Ровно в 14:15 на 1 минуту в цехе, где работает 250 человек, остановилось всё производство. В дань памяти погибшим на предприятии, выпускающем промышленную вентиляцию для таких гигантов как «Газпром» и «Новатэк», выключили все станки.



«В 14:15 наше предприятие решило почтить память тех, кого нет с нами, кто сделал мирное небо над нашими головами, кто погиб во время Великой Отечественной войны. Мы решили почтить память минутой молчания и хотим присоединится к этой акции. Сейчас идёт производственный процесс, в 14:15 все станки остановятся, и мы объявим минуту молчания по производству и так почтим память»,— рассказал «Первому областному» заместитель генерального директора завода по техническому развитию Сергей Смоляков.

Сегодня, 22 июня, мероприятия по случаю Дня памяти и скорби прошли по всей Челябинской области. Утром к мемориалу «Вечный огонь» на Аллее Славы возложил цветы губернатор Алексей Текслер. С минуты молчания также началось совещание главы региона с заместителями.

Отметим, что время 14:15, или 12:15 по часовому поясу Москвы, выбрано не случайно. Именно столько было на часах 22 июня 1941 года, когда в эфир вышло обращение о нападении Германии на СССР.