Златоустовец восстановил легендарный автомобиль-мотоколяску из комедии Гайдая

После выхода фильма «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика» авто получило народное название «моргуновка»

Житель Златоуста восстановил легендарный автомобиль-мотоколяску СМЗ С-3А, знаменитую «моргуновку», на которой передвигалась троица из фильма Леонида Гайдая «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика» (в комедии мотоколяской управлял персонаж Бывалый в исполнении Евгения Моргунова).

Этот двухместный четырехколесный автомобиль-мотоколяска серийно выпускался Серпуховским мотоциклетным заводом с 1958 по 1970 год. Житель Златоуста Алексей Гулко влюбился в машину с первого взгляда.

«Мечтал о ней, искал по всей стране, а в 2017 году наконец нашел, причем в соседнем Катав-Ивановске», — рассказывает мужчина.

Ржавую, без фар, без тента, Алексей привез машину 1966 года выпуска домой на прицепе и начал восстанавливать. Теперь по всей стране пришлось искать уже запчасти.





По словам автолюбителя, сложности были с кузовом: качество стали 60-х годов совершенно отличается от современного.





Пришлось перетягивать салон. Зато родной мотоциклетный двигатель Иж-56 даже перебирать не пришлось. Пробег у машины — всего 2,5 тысячи километров. А под капотом — целых 10 лошадиных сил, которые позволяют разогнаться до 75 километров в час. Педалей в машине не предусмотрено — все приходится делать с помощью руля.





Восстановление заняло почти четыре года, и уже три Алексей пользуется машиной. Говорит, что приходится учитывать погодные условия — печка здесь не предусмотрена.

«Как люди ездили зимой, я не представляю, но как-то ездили. В кино вот зима», — удивляется он.





Зато каждый выезд «моргуновки» на улицы Златоуста — это удивленные и восхищенные взгляды горожан. Многие просят разрешения сфотографироваться с ретроавтомобилем. И гордый владелец, как правило, не отказывает.