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В центре Златоуста установят игровой комплекс

В городе активно обсуждают объекты для благоустройства.
сегодня в 14:59
  |  Общество

Продолжается подготовка к рейтинговому голосованию по выбору общественных территорий для благоустройства. Накануне состоялось очередное заседание общественной комиссии. Для некоторых объектов, которые уже попали в рейтинговое голосование, готовы первые эскизы. Среди них — детский парк между улицей Аносова и улицей Румянцев.

Представленный эскиз — это результат совместной работы активных и неравнодушных жителей района железнодорожного вокзала и общественности. Пожелание к благоустройству: провести асфальтирование покрытия пешеходных дорожек, озеленение, восстановить пришедшие в негодность лестничные марши. Установить детский игровой комплекс, спортивную площадку, удобные скамейки. На территории парка постоянно проводятся различные тематические мероприятия, в том числе и строится снежный городок. Еще одно пожелание, высадить здесь большую ель, чтобы наряжать ее на Новый год. — рассказал руководитель Златоустовского филиала ДОРПРОФЖЕЛ ЮУЖД, депутат городского Собрания депутатов Андрей Овчинников.

Территории-лидеры в Златоусте:

1. Детский парк между ул. Аносова и ул. Румянцева.

2. Сквер в районе Северо-Запада.

3. Общественная территория перед зданием центральной городской библиотеки, ул. Космонавтов, д. 1.

4. Парк культуры и отдыха «Молодежный».

5. Сквер у ДК «Металлург» со стороны спорткомплекса.

6. Детский парк «Крылатко».

7. Сквер у памятника И. Н. Бушуеву.

8. Набережная городского пруда.

9. Сквер и обелиск ниже ДК «Победа» «Чайка».

Ранее свое мнение на этот счет высказали более 9 тысяч человек. Вскоре все дизайн-проекты будут размещены на официальном сайте Златоустовского городского округа в разделе «Городская среда» для обсуждения и внесения поправок.

Напомним, южноуральцы получили возможность выбрать объекты для благоустройства в рамках программы «Формирование современной городской среды на территории Златоустовского городского округа на 2018 — 2022 годы».

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