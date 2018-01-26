/ Благоустройство южноуральских моногородов оценили на федеральном уровне

Внешний вид изменили Магнитогорск, Сатка, Аша, Златоуст и Карабаш.

Весь 2017 год Челябинская область активно благоустраивала моногорода по программе «Пять шагов благоустройства повседневности». Большинство населенных пунктов получило средства на обустройство парков, скверов и улиц. На все проекты потребовалось 1,3 миллиарда рублей, а результатом стала лидирующая позиция по благоустройству среди регионов страны.

Наша цель — создать комфортные условия жизни для людей в этих городах, и важной составляющей этого процесса является благоустройство территории. Город, который лишен привлекательных общественных пространств, становится безликим и унылым. Программа «Пять шагов благоустройства повседневности» позволяет изменить облик привычных парков, площадей и скверов. Она создает позитивную деловую и социальную атмосферу. Также важен инвестиционный потенциал этого проекта, развитая социальная инфраструктура позволяет привлечь новых инвесторов на территорию. — сказал губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

В Магнитогорске благодаря программе реконструировали парк у Вечного огня. Жителя представили заасфальтированные дорожки с хорошим освещением, много зелени, малые архитектурные формы. Для спортсменов обустроили беговые и велосипедные дорожки, зимой превращающиеся в лыжные трассы. В Златоусте на территории парка «Молодежный» появились три зоны для отдыха, в том числе этнодеревня — реконструкция жизни народов Южного Урала. Во всем парке ловит Wi-Fi. Изменения затронули Сатку, постепенно превращающуюся в культурный центр региона. В городе появился сквер «Маленький принц» по одноименному произведению Экзюпери. В Аше стало светло на дорогах: старые светильники заменили на светодиодные, проложили новый электрокабель. В Карабаше сделали «Сад камней».

В ходе реализации программы «5 шагов благоустройства» команда Челябинской области добилась значительных результатов. Она смогла заручиться поддержкой федеральных властей и местных бизнесменов, а главное — вовлечь жителей моногородов, которые захотели взять на себя ответственность и изменить мир к лучшему. Яркие проекты, которые объединяют всех, не только преображают городскую среду, но и вдохновляют, дают силы для достижения новых высот в развитии монотерриторий. — рассказала заместитель председателя Внешэкономбанка и руководитель приоритетной программы «Комплексное развитие моногородов» Ирина Макиева.

Напомним, что на благоустройство моногородов пошли средства из федерального, областного и муниципального бюджетов. Кроме того, часть денег поступила из внебюджетных источников. Это 482 миллиона рублей.