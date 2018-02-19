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/ Два парка, улицу, площадь и мост пожелали благоустроить жители Чебаркуля

Два парка, улицу, площадь и мост пожелали благоустроить жители Чебаркуля

Названы общественные территории, претендующие на преображение в 2018 году.
сегодня в 13:37
  |  Общество

Жители Чебаркуля путем голосования выбрали пять мест, которые нуждаются в благоустройстве в рамках программы «Формирование современной городской среды». Среди них улица Ленина, парк Победы, площадь Ленина, сквер в поселке Каширина. Также жители выбрали строительство пешеходного моста через железнодорожные пути в районе вокзала.

За время работы пунктов приема заявлений было подано более 1 тысячи предложений, большая часть из них была по обустройству придомовых территорий — их мы отработаем отдельно, они будут систематизированы и учтены при дальнейшем благоустройстве города. А на основе предложений по благоустройству общественных территорий сформирован бюллетень для рейтингового голосования. Наша основная задач вовлечь как можно больше жителей в эту программу, чтобы горожане были заинтересованы в обустройстве и благоустройстве своего города, сами выбирали, что требует модернизации в первую очередь. Уже 25 марта мы подведем и озвучим итоги голосования. — заявил глава Чебаркуля Сергей Ковригин.

Напомним, участие в программе принимают муниципалитеты с населением больше 20 тысяч человек. В Челябинской области в этот перечень вошли Верхний Уфалей, Златоуст, Копейск, Кыштым, Магнитогорск, Миасс, Озерск, Снежинск, Трехгорный, Троицк, Усть-Катав, Чебаркуль, Челябинск, Южноуральск, Аша, Еманжелинск, Карталы, Коркино и Сатка. Всего подано более 40 тысяч заявок на благоустройство. До 25 марта будут опубликованы итоги голосования.

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