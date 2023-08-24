Златоуст помог отремонтировать детский сад в Ясиноватой

Для подшефного города готовят новую партию помощи

В подшефном Челябинской области донбасском городе Ясиноватая благодаря помощи властей Златоуста привели в порядок детский сад «Золотой ключик». Там появилась новая мебель и сделан ремонт. Об этом сегодня, 24 августа, сообщил глава Златоустовского городского округа Максим Пекарский.

По словам градоначальника, в начале июня сотрудники мэрии и председатель собрания депутатов Алексей Карюков отправили в ДНР очередную партию гуманитарного груза, одним из адресатов которого стал детский сад «Золотой ключик».

«Вчера удалось пообщаться с заведующей учреждения лично. Юлия Двореченец приехала в наш город, чтобы поучаствовать в традиционном августовском педсовете. Рассказывает, что благодаря златоустовцам в садике появилась красивая мебель, отремонтирован музыкальный зал», — написал Пекарский в своем телеграм-канале.

Он добавил, что в настоящее время идет подготовка следующей партии помощи.

Напомним, что недавно в подшефных городах Донбасса побывал губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Он проверил ход строительных работ на социальных объектах Волновахи и Ясиноватой. А на днях глава Ясиноватой Дмитрий Шевченко запустил в интернете народное голосование по выбору мест в городе, которые назовут в честь дружбы с Челябинской областью.