На северо-западе Челябинска построят двухэтажный детсад на 140 мест

На строительство готовы выделить 198,4 млн рублей

В Курчатовском районе Челябинска планируют построить двухэтажный детский сад на 140 мест. Аукцион по поиску подрядчика, который займется проектом, разместили на сайте госзакупок. Начальная стоимость контракта составила 198,4 млн рублей.

Садик намерены построить в квартале улиц Бейвеля, Маршала Чуйкова, Хариса Юсупова, Мусы Джалиля в микрорайоне № 48. Это будет двухэтажное здание с подвалом. Дошкольное учреждение рассчитано на 140 мест.





На участке рядом с детсадом сделают 6 площадок с теневыми навесами, физкультурную и хозяйственную площадки. Вокруг здания будет круговой проезд для пожарных машин. Предусмотрено ограждение территории с воротами и калитками. На площадках для детских игр будет травяное и резиновое травмобезопасное покрытия. На первом этаже здания для групповых помещений предусмотрен теплый пол.

«В игровых предусмотрены все условия для организации занятий, отдыха, игр и питания детей. Все помещения игровых и групповых по своим технологическим процессам допускают варианты размещения мебели для разных режимов дня (занятия, питание, игры). В групповой дети находятся весь день, за исключением времени прогулок и сна, поэтому она несколько раз в день меняет свое назначение, попеременно превращаясь в столовую, комнату для занятий, комнату для игр», — говорится в документации.

В садике также предусмотрен пассажирский лифт. Заявки на участие в аукционе принимают до 19 октября.