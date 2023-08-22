В Ясиноватой выбирают места, которые назовут в честь дружбы с Челябинской областью

Глава подшефного города запустил голосование

Жители донецкого города Ясиноватая, где южноуральские специалисты помогают восстанавливать мирную жизнь, выбирают объекты, которые будут названы в честь Челябинской области. Как сообщил в своем телеграм-канале глава Ясиноватой Дмитрий Шевченко, места, которые получат имена, связанные с Южным Уралом, определят с помощью народного голосования. На данный момент на выбор горожан представлены три варианта:

— парк «Юбилейный» предлагается переименовать в парк «Челябинский»;

— школа № 7 может получить имя знаменитого физика-ядерщика Игоря Курчатова;

— местную детскую библиотеку могут назвать в честь известного уральского поэта и прозаика Аси Горской.

«Назвать Челябинскую область регионом достаточно сложно, потому что это друзья. Друзья, которые восстановили нам две школы, два детских сада и детскую поликлинику. Они подарили нам больше 30 единиц техники. Мы сейчас работаем над тем, чтобы назвать ряд улиц в честь Челябинска и школы, которые ремонтируются, в честь наших общих героев. История наших городов в том, что у нас есть личности, которые отличились и в Челябинске, и в Ясиноватой. Работаем так, чтобы все это исторически запечатлеть», — сказал ранее Дмитрий Шевченко.

В середине августа подшефный город посетил губернатор Алексей Текслер. Глава региона проверил ход реконструкции в больнице, в школе, а также в двух новых зданиях, где разместят многофункциональные центры. Кроме того, в Ясиноватую передали коммунальную машину на базе «Урала», а в скором времени туда еще прибудет новый мусоровоз.