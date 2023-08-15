Алексей Текслер в Донбассе проверил ход работ на соцобъектах Ясиноватой

В городе восстанавливают больницу, школу и МФЦ

В подшефном Челябинской области городе Ясиноватая под Донецком идет реконструкция детской поликлиники, школы, а также двух зданий, где разместятся офисы МФЦ. Ход работ на этих объектах в рамках своего рабочего визита в Донбасс оценил губернатор Алексей Текслер. Глава региона также передал мэру Ясиноватой Дмитрию Шевченко автомобиль «Урал» для коммунальных служб города. Об этом сегодня, 15 августа, сообщила пресс-служба правительства Челябинской области.

Офисы МФЦ в Ясиноватой появятся на улицах Ленинградской и Орджоникидзе. В предназначенных для них зданиях сделана перепланировка помещений и отделка интерьеров, на очереди — замена системы отопления, водоснабжения и водоотведения, окон и электрики. Объекты планируют сдать в конце этого года. Алексей Текслер в ходе осмотра поставил задачу благоустроить территорию вокруг МФЦ.

Аналогичное поручение он дал при посещении детской поликлиники. Там полностью восстановлены стены и перекрытия, заменены все инженерные системы и уже получено необходимое для работы оборудование. Помимо территории вокруг медучреждения рабочие приведут в порядок общественное пространство между администрацией и больницей.

На финишной прямой находится ремонт школы № 7. После восстановления и ремонта помещений, установки мебели и учебного оборудования там приступили к монтажу вентилируемого фасада. Работы завершат в этом году.

Во время встречи с мэром Ясиноватой Дмитрием Шевченко Алексей Текслер передал ему коммунальную машину на шасси грузовика «Урал». В ближайшее время в город также прибудет новый мусоровоз.

Алексей Текслер напомнил, что Челябинская область помогает Ясиноватой уже второй год.

«Самое главное то, что мы делаем сейчас, — это социальные объекты. Несколько школ, несколько детских садов, поликлиника детская и несколько многофункциональных центров. МФЦ, куда люди приходят за госуслугами, тоже важная часть, чтобы город жил полноценно несмотря на то, что он прифронтовой. Считаю, что динамика неплохая, мы и дальше будем помогать Ясиноватой»,— подчеркнул Алексей Текслер.

Он выразил признательность всем южноуральским строителям, работающим в Ясиноватой.

Напомним, что ранее губернатор побывал в еще одном подшефном городе Донбасса — Волновахе. Там он проверил восстановленные дома, соцобъекты и храм.