Горбольница Златоуста получила новую технику для замены хрусталика при катаракте

Благодаря новому аппарату восстановительный период станет короче

В городской больнице Златоуста появилась новая техника для замены хрусталика при катаракте. Ее купили на деньги Минздрава области. А сегодня медики из Златоуста приехали на мастер-класс в Челябинскую областную клиническую больницу, чтобы провести несколько совместных операций, сообщает пресс-служба ЧОКБ.

«Областная больница с первых дней своей работы была, есть и будет коммуникационной площадкой. Коллеги со всей области могут повысить здесь свою квалификацию, чтобы их помощь соответствовала мировым стандартам», — говорит заместитель главного врача ЧОКБ по хирургии Илья Бондаревский.

Хирургия катаракты — самая распространенная операция в Челябинской области. В ЧОКБ проводят 3,5 тысячи таких вмешательств за год, а в Златоусте оперируют около тысячи пациентов. Самые сложные пациенты получают направление в Челябинск.

«Мы получили факоэмульсификатор и новый микроскоп. Новое оборудование поможет повысить точность операций, их качество, а также сократить восстановительный период и облегчить работу офтальмохирургам. Во время операции машина помогает удалить мутный хрусталик, полностью вычистить и поставить искусственную линзу», — рассказал врач-офтальмолог, заместитель главного врача городской больницы города Златоуста Вадим Карпов.

В пресс-службе ЧРКБ замечают, что сегодня в Челябинской области выполняется весь спектр офтальмологических операций и пациентам нет необходимости лечиться за пределами региона.