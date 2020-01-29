Зиверт VS Элджей: продажа билетов на концерт рэпера в Челябинске остановлена

Челябинцы могут вернуть деньги за ранее купленные билеты.

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Изначально родительская общественность возмутилась предстоящим концертом популярного среди подростков исполнителя Элджея, челябинцы против того, чтобы рэпер выступал перед подрастающим поколением. За помощью внимательные родители обратились к депутату гордумы Андрею Зеленину. После этого история получила широкий общественный резонанс.

В «Городских зрелищных кассах» временно заморозили продажу билетов, дирекция компании ждала официального решения от москвичей.

«Организатор пока просил приостановить продажу билетов, мы ждем письма с окончательным решением, состоится ли концерт в Челябинске или нет. Но, скорее всего они будут искать площадку на этот день в другом городе», — директор «Kassy. ru» Илья Белов.

Первичная договоренность о площадке была с ДС «Юность», но как посчитали в «Городских зрелищных кассах», давление общественности заставило дирекцию предоставить площадку другому артисту.

«Переговоры велись по Элджею, но договора мы так и не подписали, к соглашению не пришли. Много вопросов по певцу, есть там нарушения законодательства, мы рассматривали со всех сторон эту ситуацию и решили, что мы не сможем предоставить площадку этому исполнителю, об этом мы уведомили организаторов, у нас на эту дату стоит Зиверт», — сказал директор ДС «Юность» Михаил Беркович.

В текстах певца усмотрели пропаганду каннибализма и половых извращений, что может негативно сказаться на развитии подростков.

Пока мы готовили этот материал, нам удалось связаться с одним из организаторов концерта. Принято окончательное решение, что выступление в Челябинске не состоится. От дальнейших комментариев представитель певца отказался.

А вот Зиверт ранее должна была выступить в «Галактике развлечений», но билеты на эту исполнительницу продаются хорошо, поэтому ее организаторы решили выбрать площадку, вмещающую большую аудиторию.

Отметим, что руководство «Kassy. ru» сообщило нам, что готово начать возврат денежных средств за уже проданные билеты на Элджея.