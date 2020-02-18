Филипп Киркоров показал свой «скромненький» вагончик поезда после концерта в Челябинске

Вчера «Король российской эстрады» выступил с концертом в нашем городе.

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Филипп Киркоров уже 30 лет пользуется успехом на российской сцене и свое звание «Короля» старается оправдывать не только полными залами и яркими шоу, но и экстравагантными нарядами и предметами обихода класса «люкс». Если учесть, что большая часть жизни артистов проходит в дороге из одного города в другой, переезды должны быть комфортными.

«Вот наш замечательный вагончик, он немножко другой в этот раз. Вот так вот все скромненько, уютненько», — говорит Филипп Киркоров.

Наверняка, многие пассажиры плацкартных вагонов не отказались бы от таких «скромненьких» апартаментов. Уезжая, Филипп Бедросович поблагодарил Челябинск за гостеприимство. Судя по настроению «Короля», концертом и сервисом в Челябинске он остался доволен.

Артист даже познакомился с мальчиком, который оказался похож на него в детстве. Назар пришел на концерт с родителями и сестрой, «клону» Киркорова удалось побывать и в гримерке певца.