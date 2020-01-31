УФАС усмотрел нарушения в рекламе концерта Элджея в Челябинске

Ранее мероприятие уже отменили организаторы.

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Скандал вокруг концерта Элджея даже после отмены не утихает. Ранее в Челябинское УФАС поступила жалоба. По результатам проверки в афишах выявлены нарушения Закона о рекламе.

На афишах концерта популярного исполнителя, размещенных на территории города, информация о возрастной категории различалась. На одних плакатах стояла маркировка 16+, на других — 18+. Кроме того, антимонопольщиков смутили сведения о месте проведения концерта. Ранее его анонсировали в ДС «Юность».

«Сейчас антимонопольным органом готовятся запросы для установления рекламодателя данной рекламы, а также изучения достоверности информации о месте проведения концерта», — сообщили в пресс-службе Челябинского УФАС.

Примечательно, что отмена мероприятия и демонтаж афиш не влияет на проведение проверки.

Напомним, ранее взволнованные родители обратились в УФАС, прокуратуру и к депутатам с просьбой отменить концерт Элджея в Челябинске. Они уверены, что исполнитель пропагандирует разврат и употребление наркотиков.

Позже в администрацию городу поступило письмо с просьбой проверить «состояние психического здоровья депутата Андрея Зеленина, а также дать публичную оценку его действий». Ранее он заявил, что концерт повлияет на психику и здоровье юных фанатов Элджея.

Добавим, что, не дождавшись проверок и ответов, организаторы отменили концерт.