Гордуму просят проверить психическое здоровье депутата, потребовавшего отменить концерт Элджея в Челябинске

Обращение поступило в комиссию по этике.

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В Челябинске председатель «Открытой России» Денис Ибрагимов обратился в комиссию по этике Гордумы и попросил «инициировать проверку состояния психического здоровья депутата Андрея Зеленина, а также дать публичную оценку его действий».

Напомним, ранее депутат Зеленин отправлял запросы, чтобы отменить концерт популярного молодежного исполнителя, так как тот якобы причиняет вред физическому и психическому здоровью, а также развитию подростков. Кроме того, он утверждает, что песни Элджея пропагандируют наркотики, алкоголь, разврат и прочее.

В своем письме Денис Ибрагимов заявил, что вмешиваться в творчество исполнителя — это «прямой акт цензуры, дурной вкус и навязывание».

«Господин Зеленин считает, что и кому можно слушать, а что нет. На какие концерты ходить можно, а на какие нет. И принимает молодых людей за болванчиков, которых во всем нужно опекать», — говорится в тексте письма.

Напомним, ранее взволнованные родители потребовали отменить концерт в Челябинске, обратились в УФАС и к депутату. Позже Элджею отказала площадка ДС «Юность». На данный момент известно, что мероприятие отменено.