/ Самая холодная ночь в году ожидает южноуральцев

Жителям города и области лучше одеваться теплее.

Ближайшие три дня станут одними из самых холодных этой зимой для жителей Челябинска и области. По данным областного гидрометцентра, температура воздуха в отдельных районах будет достигать минус 40 градусов.

Особенно активно холод будет проявлять себя ночью, когда компанию низкой температуре воздуха составит переменная облачность и небольшой снег. Кроме того, во вторник, 5 февраля южноуральцам следует приготовиться к северо-восточному ветру от 4 до 9 м/с, с отдельными порывами до 13 м/с. Схожая ситуация будет и в четверг, 7 февраля, когда юго-восточноый ветер разгонится до 4−9 м/с, с порывами до 14 в отдельных местах.

В дневные часы со вторника по четверг температура воздуха в среднем составит минус 25−30 градусов. Похожая погода будет и в самом Челябинске. В ночное время с 5 по 7 февраля синоптики прогнозируют температуру до минус 35 градусов по цельсию, днем ожидается понижение до минус 28 градусов.

В связи с наступившими морозами МЧС предупреждает о повышении вероятности возникновения различных ЧС, а также обращает особое внимание на то, что в сильные морозы желательно лишний раз не выходить из дома, одеваться теплее. Автомобилистам рекомендуют воздержаться от поездок на дальние расстояния, однако в случае необходимости поездки перед ее началом нужно убедиться в исправности всех систем в машине, а также строго соблюдать правила дорожного движения.