Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
65.62 +0.36 74.49 +0.4
Челябинск
сейчас
 
-3 °C
завтра
 
-8 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям ОТВ Миасс Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
Время новостей В гостях у Митрофановны Весь спорт Все чудеса Урала Губернатор74.РФ Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Марафон талантов Медгородок Моя деревня Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Специальный репортаж Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Удачный час Карта рыболова Огонь Победы CheLife Проект "Лица"
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ ОТВ-Миасс
Поиск по сайту Облако тегов
/ Холодным и снежным будет первый день весны

Холодным и снежным будет первый день весны

сегодня в 10:04
  |  Общество

В ближайшие два дня погода не побалует жителей Южного Урала теплом. Ночная температура будет доходить до минус 20 градусов, днем же столбик термометра не поднимется даже до нуля. По прогнозам синоптиков, конец недели будет снежным и пасмурным, к тому же ожидается неслабый юго-западный ветер.

Ночью 28 февраля будет облачно с небольшими прояснениями, температура воздуха — минус 15−20 градусов, в горах чуть теплее — минус 11. Днем также будет облачно, температура поднимется до минус 3−8 градусов. Ветер будет юго-западный, 5−10 метров в секунду. В первый день весны — 1 марта — ожидается облачная погода, 10−15 градусов ниже нуля, днем небо прояснится, температура поднимется до минус 1−6 градусов, ветер будет юго-западным, 6−11 метров в секунду. Все дни будет идти небольшой снег. — сообщили сайту «Первый областной» в Челябинском гидрометцентре.

Похожая погода ждет жителей Челябинска. Ночью 28 февраля обещают минус 17−19 градусов, днем — минус 4−6. В пятницу, 1 марта, будет небольшой снег, температура ночью — минус 12−14, днем — минус 1−3 градуса.

Напомним, что климатологи дали свой прогноз на весну. По их мнению, она придет еще очень нескоро: как и всегда на Южном Урале, теплые деньки наступят в конце марта или начале апреля.

Общество
Южноуральцы не дождутся ранней весны
вчера в 14:49
Южноуральцы не дождутся ранней весны
Общество
Самая холодная ночь в году ожидает южноуральцев
05.02.2019
Самая холодная ночь в году ожидает южноуральцев
Общество
Холода возвращаются на Южный Урал
17.12.2018
Холода возвращаются на Южный Урал
Общество
Синоптики рассказали, когда ждать похолодания на Южном Урале
20.11.2018
Синоптики рассказали, когда ждать похолодания на Южном Урале
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.
Это интересно
Важное в СМИ

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Последние новости
Общество
Врач, не долечивший солдата с пневмонией в Чебаркуле, попал под уголовное дело
сегодня в 14:49
Врач, не долечивший солдата с пневмонией в Чебаркуле, попал под уголовное дело
Хоккей
Евгений Кузнецов поучаствовал в разгроме «Оттавы»
сегодня в 14:00
Евгений Кузнецов поучаствовал в разгроме «Оттавы»
Общество
В Челябинской области активно реализуется программа устойчивого развития села
сегодня в 13:34
В Челябинской области активно реализуется программа устойчивого развития села
Общество
Квартиры для жильцов рухнувшего дома построят на выделенном федералами участке
сегодня в 12:51
Квартиры для жильцов рухнувшего дома построят на выделенном федералами участке
Общество
Владимир Бурматов взял на контроль отстрел собак в Каслях
сегодня в 12:51
Владимир Бурматов взял на контроль отстрел собак в Каслях
Хоккей
Гол Евгения Малкина помог «Питтсбургу» одолеть «Коламбус»
сегодня в 12:14
Гол Евгения Малкина помог «Питтсбургу» одолеть «Коламбус»
Происшествия
Священник оказался жертвой ДТП с автовозом на южноуральской трассе
сегодня в 11:55
Священник оказался жертвой ДТП с автовозом на южноуральской трассе
Общество
Южноуральский музыкант Денис Соболев прошел кастинг в популярное шоу «ПЕСНИ» на ТНТ
сегодня в 11:40
Южноуральский музыкант Денис Соболев прошел кастинг в популярное шоу «ПЕСНИ» на ТНТ
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Гордость Урала
Миасс
ШОС и БРИКС
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
Время новостей
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Все чудеса Урала
Губернатор74.РФ
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Марафон талантов
Медгородок
Моя деревня
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Специальный репортаж
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Удачный час
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Проект "Лица"
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
ОТВ-Миасс
АО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2019 АО «Обл-ТВ». СМИ сетевое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-73270 от 13 июля 2018 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: АО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Бутт А.С. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6