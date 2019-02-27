/ Холодным и снежным будет первый день весны

В ближайшие два дня погода не побалует жителей Южного Урала теплом. Ночная температура будет доходить до минус 20 градусов, днем же столбик термометра не поднимется даже до нуля. По прогнозам синоптиков, конец недели будет снежным и пасмурным, к тому же ожидается неслабый юго-западный ветер.

Ночью 28 февраля будет облачно с небольшими прояснениями, температура воздуха — минус 15−20 градусов, в горах чуть теплее — минус 11. Днем также будет облачно, температура поднимется до минус 3−8 градусов. Ветер будет юго-западный, 5−10 метров в секунду. В первый день весны — 1 марта — ожидается облачная погода, 10−15 градусов ниже нуля, днем небо прояснится, температура поднимется до минус 1−6 градусов, ветер будет юго-западным, 6−11 метров в секунду. Все дни будет идти небольшой снег. — сообщили сайту «Первый областной» в Челябинском гидрометцентре.

Похожая погода ждет жителей Челябинска. Ночью 28 февраля обещают минус 17−19 градусов, днем — минус 4−6. В пятницу, 1 марта, будет небольшой снег, температура ночью — минус 12−14, днем — минус 1−3 градуса.

Напомним, что климатологи дали свой прогноз на весну. По их мнению, она придет еще очень нескоро: как и всегда на Южном Урале, теплые деньки наступят в конце марта или начале апреля.