/ Снежным и ветреным будет понедельник на Южном Урале

Зима не спешит сдавать позиции.

Прогноз погоды на понедельник составили челябинские метеорологи. По их данным, начало недели выдастся теплым, но ветреным. Самая низкая температура, которую стоит ожидать на Южном Урале, — минус 17 градусов, и то в ночное время. Кроме того, в области обещают небольшой продолжительный снег.

В понедельник 18 февраля будет облачно с прояснениями, ожидается небольшой, местами умеренным снег. Температура воздуха ночью составит минус 12−17 градусов, днем — 1−6 градусов ниже нуля. Ветер юго-западный, 5−10 метров в секунду, отдельные порывы будут достигать 15 метров в секунду. — сообщили сайту «Первый областной» в Челябинском гидрометцентре.

В Челябинске тоже будет снежно. Ночью температура опустится до минус 14−16 градусов, днем ожидается минус 1−3. Ветер будет юго-западным, 5−10 метров в секунду.