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Снежным и ветреным будет понедельник на Южном Урале

Зима не спешит сдавать позиции.
сегодня в 11:27
  |  Общество

Прогноз погоды на понедельник составили челябинские метеорологи. По их данным, начало недели выдастся теплым, но ветреным. Самая низкая температура, которую стоит ожидать на Южном Урале, — минус 17 градусов, и то в ночное время. Кроме того, в области обещают небольшой продолжительный снег.

В понедельник 18 февраля будет облачно с прояснениями, ожидается небольшой, местами умеренным снег. Температура воздуха ночью составит минус 12−17 градусов, днем — 1−6 градусов ниже нуля. Ветер юго-западный, 5−10 метров в секунду, отдельные порывы будут достигать 15 метров в секунду. — сообщили сайту «Первый областной» в Челябинском гидрометцентре.

В Челябинске тоже будет снежно. Ночью температура опустится до минус 14−16 градусов, днем ожидается минус 1−3. Ветер будет юго-западным, 5−10 метров в секунду.

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