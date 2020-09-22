«Зигальгу» оборудуют указателями до вершины Поперечной

Первые километровые столбики уже установили в начале тропы.

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В национальном парке «Зигальга» появятся километровые столбики. Указатели будут направлять туристов, чтобы от села Тюлюк они могли спокойно добраться до самой высокой горы Поперечной. На вершине горы гости нацпарка могут насладиться красотами природы.

«Наверху путников ждёт обширное плато, поросшее можжевельником, реликтовыми елями и прочими растениями. Те, кто уже побывал на Поперечной, говорят, что при виде панорамы окрестностей захватывает дух, а внутри возникает ощущение полета», — сообщили сайту «Первый областной» сотрудники нацпарка «Зигальга».

На данный момент столбики установили в самом начале пути к Поперечной. Через время ими оборудуют всю тропу, ведущую от села Тюлюк до вершины.