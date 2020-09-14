В нацпарке «Зигальга» завершили строительство новой переправы

Мост через реку Юрюзань построили за несколько недель.

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В национальном парке «Зигальга» завершено строительство новой переправы. Подвесной мост через Юрюзань в поселке Тюлюк начали делать в начале сентября. До этого момента перейти реку можно было только вброд, теперь же посетители нацпарка могут воспользоваться переправой.

«Подвесная конструкция облегчит туристам доступ на территорию национального парка „Зигальга“. Раньше переходить реку приходилось только вброд, и в дождливое время преодоление бурного потока было небезопасным», — сообщают сотрудники национального парка.

Конструкцию возвели в рамках развития инфраструктуры национального парка. За несколько недель над рекой установили опорные башни, между которыми на стальных тросах пролегает переправа длиной в 80 метров.