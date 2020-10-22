В нацпарке «Зигальга» завершили разметку тропы до горы Поперечная

Все десять километров пути туристов будут сопровождать специальные метки.

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В национальном парке «Зигальга» полностью разметили маршрут до главной достопримечательности парка. Путь до горы Поперечная составляет 10 километров. Весь маршрут туристы смогут ориентироваться на бело-сине-белые метки.

«Маршрут к Поперечной начинается в селе Тюлюк. Реку Юрюзань, через которую раньше приходилось перебираться вброд, сейчас можно без проблем перейти по новому подвесному мосту. Кстати, он уже тоже стал достопримечательностью. Вместе с входным аншлагом „Зигальги“», — рассказали сотрудники нацпарка.

Кроме того, для удобства туристов на маршруте были установлены километровые столбики, по которым гости нацпарка смогут понять, сколько им осталось идти до той или иной точки.