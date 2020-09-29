В нацпарке «Зигальга» начали благоустраивать тропы

Для удобства посетителей самые болотистые места будут выстланы досками.

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Национальный парк «Зигальга» будет оборудован дощатыми тропами. Настилы появятся на маршруте, расположенном после новой переправы. Доски будут установлены на самых болотистых местах, чтобы посетители нацпарка могли беспрепятственно передвигаться по маршрутам.

«Это не просто обеспечит удобство посетителям, но, прежде всего, защитит лес от вытаптывания. Ведь если можно пересечь грязь, не замочив ног, необходимость прокладывать путь в обход отпадает», — сообщили сайту «Первый областной» сотрудники нацпарка.

Напомним, что новая переправа была построена в середине сентября. Мост из села Тюлюк через реку Юрюзань позволяет посетителям не переходить реку вброд, а сразу попасть на территорию нацпарка.

Кроме того, на тропах в «Зигальге» появились специальные бело-синие метки, по которым можно ориентироваться, чтобы не сбиться с маршрута. Помимо маркировки, на тропах будут установлены километровые столбики. Сейчас ими оборудовано начало тропы, ведущей на гору Поперечная.