/ Сохранить южноуральскую «Зигальгу» для будущих поколений поручил Владимир Путин

Президент напомнил, что в заповедниках разрешен только туризм.

Нацпарк «Зигальга», который в 2019 году открывается на территории Челябинской области, упомянул в Послании Федеральному собранию Владимир Путин. Президент напомнил Минприроды, что все охраняемые территории, и новые, и старые, должны быть поставлены на кадастровый учет. Контроль за ними позволит передать будущим поколениям экологически благополучную среду.

Все заповедные территории должны быть поставлены на кадастровый учет. На территории заповедников должен быть разрешен только экологический туризм, без какого-либо изъятия земель. — сказал Владимир Путин.

Напомним, также в теме экологии напомнили о законе о квотировании выбросов. Президент настоятельно порекомендовал рассмотреть его на весенней сессии Госдумы и принять. Пилотной площадкой для действия закона станут Челябинск и Магнитогорск.