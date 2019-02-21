Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
65.86 -0.34 74.68 -0.14
Челябинск
сейчас
 
-2 °C
завтра
 
-4 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям ОТВ Миасс Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
Время новостей В гостях у Митрофановны Весь спорт Все чудеса Урала Губернатор74.РФ Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Марафон талантов Медгородок Моя деревня Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Специальный репортаж Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Удачный час Карта рыболова Огонь Победы CheLife Проект "Лица"
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ ОТВ-Миасс
Поиск по сайту Облако тегов
/ Кластер заповедных территорий появится на Южном Урале после создания нацпарка «Зигальга»

Кластер заповедных территорий появится на Южном Урале после создания нацпарка «Зигальга»

сегодня в 16:34
  |  Общество

Президент Российской Федерации Владимир Путин, в Послании Федеральному собранию подчеркнул важность решения экологических вопросов. В частности, речь шла о создании новых национальных парков в нескольких субъектах РФ.

В этом году откроются новые национальные парки в республиках Дагестан, Коми и в Саха (Якутия), в Алтайском крае и Челябинской области. Но хочу заострить внимание: у многих особо охраняемых территорий границы до сих пор четко не определены, режимы регулирования не соблюдаются. Поручаю Минприроды провести детальную ревизию. Все заповедные территории должны быть поставлены на кадастровый учет. — подчеркнул Владимир Путин.

Разработкой парка занимались специалисты нацпарка «Таганай» с 2018 года. Губернатор Челябинской области Борис Дубровский поручил провести работу с жителями района, чтобы национальный парк не нарушал их интересы. По результатам работы, были учтены мнения жителей прилегающих районов. Благодаря этому они смогут вести хоздеятельность, заниматься сельским хозяйством, собирать грибы и ягоды на некоторых участках парка. Проект нацпарка был представлен в конце 2018 года и поддержан местными жителями.

Для Челябинской области является актуальной задача, поставленная Владимиром Владимировичем. В горнозаводской зоне Челябинской области уже существует несколько особо охраняемых природных территорий — это национальные парки «Зюраткуль» и «Таганай», природный парк «Иремель», и после создания нового национального парка «Зигальга» в этой части региона появится целый кластер заповедных территорий. «Зигальга» — это уникальная природная зона, богатая редкими видами растений и животных, которые необходимо сохранить для жителей нашего региона и страны. Мы должны не только беречь уникальную и типичную природу, а также заниматься ее восстановлением и развивать экологический туризм и просвещение наших граждан. — отметил губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

Нацпарк «Зигальга» сможет объеденить Южно-Уральский заповедник, нацпарк «Зюраткуль», природный парк «Иремель» и Иремельский горный узел. Это позволит защитить все высокогорные блоки Южного Урала, а также сохранить участки природы с уникальным набором растений и животных.

Благодаря присвоению статуса «национального парка», на территории не только будет сохранятся природа, но и будет дан рывок к развитию туризма, созданию новых рабочих мест, а также необходимой для отдыха граждан инфраструктуры.

Общество
Сохранить южноуральскую «Зигальгу» для будущих поколений поручил Владимир Путин
вчера в 15:26
Сохранить южноуральскую «Зигальгу» для будущих поколений поручил Владимир Путин
Хоккей
Жители Катав-Ивановска поддержали создание национального парка «Зигальга»
21.11.2018
Жители Катав-Ивановска поддержали создание национального парка «Зигальга»
Общество
Национальный траур объявлен в России в связи с кемеровской трагедией
27.03.2018
Национальный траур объявлен в России в связи с кемеровской трагедией
Общество
Национальный парк «Таганай» сделает подарок туристам к 27-летию
05.03.2018
Национальный парк «Таганай» сделает подарок туристам к 27-летию
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.
Это интересно
Важное в СМИ

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Последние новости
Общество
Мощам Николая Чудотворца поклонятся жители Кыштыма
сегодня в 17:06
Мощам Николая Чудотворца поклонятся жители Кыштыма
Общество
Программа «Земский учитель» будет востребована в Челябинской области
сегодня в 16:38
Программа «Земский учитель» будет востребована в Челябинской области
Общество
Кластер заповедных территорий появится на Южном Урале после создания нацпарка «Зигальга»
сегодня в 16:34
Кластер заповедных территорий появится на Южном Урале после создания нацпарка «Зигальга»
Общество
Жители ЧВВАКУШа топят снег, чтобы обеспечить себе горячую и холодную воду
сегодня в 16:33
Жители ЧВВАКУШа топят снег, чтобы обеспечить себе горячую и холодную воду
Общество
Ритейлиры предупредили о задержке в поставках молочной продукции
сегодня в 16:29
Ритейлиры предупредили о задержке в поставках молочной продукции
Хоккей
«Красную машину» представили в Челябинске
сегодня в 15:33
«Красную машину» представили в Челябинске
Общество
Полицейский, который перевел собаку через дорогу, не считает себя героем
сегодня в 15:17
Полицейский, который перевел собаку через дорогу, не считает себя героем
Хоккей
Эксперты и бывшие игроки «Трактора» дали свой прогноз на серию с «Автомобилистом»
сегодня в 15:14
Эксперты и бывшие игроки «Трактора» дали свой прогноз на серию с «Автомобилистом»
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
Миасс
ШОС и БРИКС
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
Время новостей
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Все чудеса Урала
Губернатор74.РФ
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Марафон талантов
Медгородок
Моя деревня
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Специальный репортаж
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Удачный час
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Проект "Лица"
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
ОТВ-Миасс
АО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2019 АО «Обл-ТВ». СМИ сетевое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-73270 от 13 июля 2018 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: АО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Бутт А.С. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6