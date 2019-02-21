/ Кластер заповедных территорий появится на Южном Урале после создания нацпарка «Зигальга»

Президент Российской Федерации Владимир Путин, в Послании Федеральному собранию подчеркнул важность решения экологических вопросов. В частности, речь шла о создании новых национальных парков в нескольких субъектах РФ.

В этом году откроются новые национальные парки в республиках Дагестан, Коми и в Саха (Якутия), в Алтайском крае и Челябинской области. Но хочу заострить внимание: у многих особо охраняемых территорий границы до сих пор четко не определены, режимы регулирования не соблюдаются. Поручаю Минприроды провести детальную ревизию. Все заповедные территории должны быть поставлены на кадастровый учет. — подчеркнул Владимир Путин.

Разработкой парка занимались специалисты нацпарка «Таганай» с 2018 года. Губернатор Челябинской области Борис Дубровский поручил провести работу с жителями района, чтобы национальный парк не нарушал их интересы. По результатам работы, были учтены мнения жителей прилегающих районов. Благодаря этому они смогут вести хоздеятельность, заниматься сельским хозяйством, собирать грибы и ягоды на некоторых участках парка. Проект нацпарка был представлен в конце 2018 года и поддержан местными жителями.

Для Челябинской области является актуальной задача, поставленная Владимиром Владимировичем. В горнозаводской зоне Челябинской области уже существует несколько особо охраняемых природных территорий — это национальные парки «Зюраткуль» и «Таганай», природный парк «Иремель», и после создания нового национального парка «Зигальга» в этой части региона появится целый кластер заповедных территорий. «Зигальга» — это уникальная природная зона, богатая редкими видами растений и животных, которые необходимо сохранить для жителей нашего региона и страны. Мы должны не только беречь уникальную и типичную природу, а также заниматься ее восстановлением и развивать экологический туризм и просвещение наших граждан. — отметил губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

Нацпарк «Зигальга» сможет объеденить Южно-Уральский заповедник, нацпарк «Зюраткуль», природный парк «Иремель» и Иремельский горный узел. Это позволит защитить все высокогорные блоки Южного Урала, а также сохранить участки природы с уникальным набором растений и животных.

Благодаря присвоению статуса «национального парка», на территории не только будет сохранятся природа, но и будет дан рывок к развитию туризма, созданию новых рабочих мест, а также необходимой для отдыха граждан инфраструктуры.