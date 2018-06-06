/ Минприроды России взялось за создание нового нацпарка на Южном Урале

«Зигальга» появится в 2018 году.

Новый национальный парк должен появиться на Южном Урале в 2018 году. «Зигальга» в горной зоне Челябинской области станет продолжением «зеленого пояса» региона. Новые сроки создания нацпарка обозначили в министерстве природы Российской Федерации.

В этом году мы планируем создать еще две особо охраняемых природных территории. Это нелёгкий процесс, нужно взаимодействовать с людьми на местах, с районами, общественные обсуждения проводятся. Планируются к созданию «Зигальга» и «Самурский». — передает РИА Новости слова директора департамента охраны окружающей среды Минприроды РФ Андрея Колодкина.

Проект пройдет общественные слушания и согласования в органах власти.

Напомним, нацпарк «Зигальга» — одна из 6 особо охраняемых территорий, которая готовится к появлению в России в настоящее время. Площадь парка достигнет 84 тысяч гектаров. Информация о нем появилась в январе 2017 года. Тогда же началась работа по определению границ нацпарка, созданию списка растений и животных, которые будут на территории «Зигальги».

«Зигальга» станет логичным продолжением череды особых природных зон в горной части Южного Урала, где уже существуют национальные парки «Зюраткуль» и «Таганай», природный парк «Иремель» и часть Южноуральского заповедника.