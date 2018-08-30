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/ Пещеру и дубравы возьмут под особую охрану в Челябинской области

Пещеру и дубравы возьмут под особую охрану в Челябинской области

Памятники природы находятся под контролем губернатора Бориса Дубровского
сегодня в 18:09
  |  Общество

Борис Дубровский утвердил решение правительства об установлении режима особой охраны двух памятников природы на территории Челябинской области. Речь идёт о Ериклинской пещере и участке нагорных дубрав возле города Сим.

Сейчас 9,5% территории Челябинской области составляют особо охраняемые территории, мной была поставлена задача увеличения этой доли. Главная цель — это сохранность природных комплексов и снижение антропогенной нагрузки. — сказал Борис Дубровский.

Оба участка отнесены к памятникам природы регионального значения. Охрану объектов организует министерство экологии региона, а осуществляет областное государственное учреждение «Особо охраняемые природные территории Челябинской области». Министр экологии Челябинской области Сергей Лихачёв рассказал об особом режиме охраны.

На территории памятников природы запрещается предоставление земельных участков, использование земельных и лесных участков под застройку, движение и стоянка транспортных средств вне дорог. Также здесь нельзя проводить изыскательские, взрывные, буровые работы, добывать ископаемые. Категорически запрещен сброс отходов производства и потребления, выпас и прогон скота, промышленная заготовка лекарственных растений, ягод, грибов. Кроме того, на территории памятников природы недопустимо нанесение каких-либо надписей на геологических объектах и запрещено сжигание сухих листьев, травы. — отметил Сергей Лихачёв.

Ериклинская пещера и участок нагорных дубрав в окрестностях города Сим расположены в Ашинском районе. Пещера представляет собой горизонтальную карстовую полость с двумя подземными озерами-сифонами, сталактитами и залежами кварцевого песка. Участок нагорных дубрав является единым природным комплексом, на территории которого находятся растения из Красной книги Челябинской области.

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