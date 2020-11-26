Дети в доме-интернате Златоуста замерзали в учебных классах

Однако сейчас их перевели в другое помещение, проблема решается.

В социальных сетях появились жалобы на подачу тепла в интернат № 31 города Златоуста. В комнатах, где учатся дети, холодно, а батареи почти не греют. Власти города рассказали, почему возникла эта проблема и как её будут решать.

Сотрудники интерната отказались рассказывать журналистам о своих проблемах. Ситуацию прокомментировали в мэрии.

«Жути нет. Под двумя одеялами детям спать не приходится. Но в нескольких учебных классах действительно холодно: температура держится в пределах 15 градусов. Дети туда не ходят, всех перевели в тёплое помещение», — пояснил сайту «Первый областной» пресс-секретарь администрации города Алексей Коновалов.

В мэрии говорят, что перебои с теплом вызваны с падением температуры в теплоносителях «Златмаша», который обогревает дом-интернат. Перенастроить подачу тепла пока не удается. Поэтому в течение декабря на деньги города будет куплен специальный насос, который поможет повысить температуру.

А тем временем сам «Златмаш» ждёт проверка прокуратуры. Жалобу в надзорное ведомство направило управление образования Златоуста.