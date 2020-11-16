Спортшкола в Златоусте получила новое оборудование для хоккеистов

Инвентарь приобрели в рамках нацпроекта «Демография».

Новое оборудование для хоккеистов появилось в спортивной школе № 7 Златоуста. Инвентарь для общефизической подготовки и тренировок поступил туда в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография».



По целевой субсидии было привлечено 26 миллионов рублей. Более чем на 10 миллионов рублей были закуплены специализированные хоккейные и силовые тренажёры. Их уже доставили в спортшколу. На остальные деньги купят ледозаливочную машину, поставка которой ожидается до конца ноября.

«Поручил в следующем году сделать ремонт спортивного зала, где установлены тренажеры. Средства запланируем. Хоккей в Златоусте должен развиваться. У нас много талантливых ребят, и для них создаем условия одни из лучших в области. Уверен, увидим новые победы и новых чемпионов», — прокомментировал глава Златоуста Максим Пекарский.

Отметим, в этом году златоустовскому хоккею исполняется 61 год. В 1959 году, 5 декабря, в городе был проведен первый официальный хоккейный матч. Местный «Машиностроитель» встречался с командой железнодорожного узла и победил со счетом 9:1.