В начале церемонии награждения губернатор поздравил все медиасообщества Южного Урала с Днем печати.
«Прошлый год стал для всех нас особенным, он нас закалил, объединил, сделал сильнее, и я благодарен, коллеги, всем вам, вашим коллегам по медиасообществу Южного Урала за вашу работу в этих непростых условиях», — отметил Алексей Текслер.
Пандемия коронавируса внесла свои коррективы в работу всех сфер, включая и сферу журналистики.
«Мы столкнулись с тем, с чем никогда не сталкивались, — с масштабной пандемией. Именно в начале пандемии я ощутил важность и необходимость командной работы. Я считаю, что мы достойно справлялись в информационном плане с теми задачами, которые перед нами стояли», — сказал губернатор.
Алексей Текслер также поблагодарил представителей СМИ за освещение юбилея Дня Победы, который в этом году в связи с пандемией коронавируса прошел в непривычном для всех нас формате. Пандемия сказалась на масштабности юбилейных мероприятий, но не на душевности праздника.
«Не зря говорят, что журналистика — это четвертая власть. Так и есть. В корректности, в актуальности, в своевременности информации, во многом в настоящий момент — это вопрос жизни и здоровья наших граждан. И еще раз благодарю вас за эту командную работу», — отметил Алексей Текслер.
Губернатор Челябинской области в завершение отметил, что новый год будет интересным. Алексей Текслер продолжит общение с жителями региона и уже по сложившейся традиции в этих поездках его будут сопровождать региональные журналисты.
Мы поздравляем наших коллег: Артура Ишпулатова и Антона Шмакова за победу в номинации «Герои нашего времени» в категории «Электронные СМИ», Анастасию Плотникову и Артема Большакова за победу в номинации «Точка на карте» в категории «Электронные СМИ» и Влада Чухрова, который стал «Журналистом года».
Поздравляем коллег и желаем дальнейших творческих успехов!