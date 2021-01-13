Алексей Текслер наградил победителей областного журналистского конкурса

Медиахолдинг ОТВ завоевал сразу несколько наград

Сегодня, в День российской печати, в правительстве Челябинской области состоялась церемония награждения сотрудников региональных СМИ. Губернатор Челябинской области поблагодарил всех представителей СМИ за качественную работу и отметил, что наступивший год будет интересным.



«Прошлый год стал для всех нас особенным, он нас закалил, объединил, сделал сильнее, и я благодарен, коллеги, всем вам, вашим коллегам по медиасообществу Южного Урала за вашу работу в этих непростых условиях»,

— отметил Алексей Текслер.

«Мы столкнулись с тем, с чем никогда не сталкивались, — с масштабной пандемией. Именно в начале пандемии я ощутил важность и необходимость командной работы. Я считаю, что мы достойно справлялись в информационном плане с теми задачами, которые перед нами стояли»,

— сказал губернатор.

В начале церемонии награждения губернатор поздравил все медиасообщества Южного Урала с Днем печати.Пандемия коронавируса внесла свои коррективы в работу всех сфер, включая и сферу журналистики.

«Не зря говорят, что журналистика — это четвертая власть. Так и есть. В корректности, в актуальности, в своевременности информации, во многом в настоящий момент — это вопрос жизни и здоровья наших граждан. И еще раз благодарю вас за эту командную работу»,

— отметил Алексей Текслер.

Алексей Текслер также поблагодарил представителей СМИ за освещение юбилея Дня Победы, который в этом году в связи с пандемией коронавируса прошел в непривычном для всех нас формате. Пандемия сказалась на масштабности юбилейных мероприятий, но не на душевности праздника.Губернатор Челябинской области в завершение отметил, что новый год будет интересным. Алексей Текслер продолжит общение с жителями региона и уже по сложившейся традиции в этих поездках его будут сопровождать региональные журналисты.

Мы поздравляем наших коллег: Артура Ишпулатова и Антона Шмакова за победу в номинации «Герои нашего времени» в категории «Электронные СМИ», Анастасию Плотникову и Артема Большакова за победу в номинации «Точка на карте» в категории «Электронные СМИ» и Влада Чухрова, который стал «Журналистом года».Поздравляем коллег и желаем дальнейших творческих успехов!